«Барселона» — «Лас-Пальмас»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Барселоны» со счетом 3:0 за 7.60.

«Барселона» и «Лас-Пальмас» сыграют в 15-м туре чемпионата Испании. Думаю, с фаворитом тут всё заранее ясно, у гостей шансов нет.

Да, «Барселона» не выигрывала в двух последних матчах. Полноценной неудачей точно была игра с «Реалом Сосьедад», где каталонцы уже будто готовились к паузе на международные матчи. Да, там судьи ошиблись и не засчитали гол Левандовского. Но и без этого слабо выступила команда Флика.

В следующем туре всё шло к победе «Барсы». В игре с «Сельтой» она вела 2:0. Но во втором тайме Касадо удалили, после чего соперник активизировался, успел сравнять счёт. Но даже две потери очков пока не скинули клуб с первого места. Сейчас он имеет отрыв от мадридского «Реала» со второй строчки в четыре балла. Правда, у преследователя есть ещё матч в запасе.

Ну а «Лас-Пальмас» ожидаемо борется за выживание. Пока что он с этой задачей справляется — идёт на 17-й строчке с 12 баллами. Правда, отрыв от вылетающих у него минимальный — всего два очка. Ещё совсем недавно сама команда шла ниже. Но в последних турах она чаще выигрывать начала — трижды в пяти турах. Так, обыграл коллектив «Валенсию» (3:2), «Жирону» (1:0) и «Райо Вальекано» (3:1) — всё это соперники разного уровня. Правда, были и неудачи у «Лас-Пальмаса» — 0:2 от «Атлетико» и 2:3 от «Мальорки».

В общем, я тут точно даже ничьей не жду. «Барселона» в этом сезоне очень хороша, она не позволит себе снова потерять очки. Да, на неделе у неё была игра в ЛЧ с «Брестом» (3:0), но я не думаю, что это сильно помешает подопечным Флика. Возможно, на поле выйдут резервисты, которые всё равно уверенно обыграют «Лас-Пальмас».

Моя ставка — победа «Барселоны» со счётом 3:0. Такой вариант оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».