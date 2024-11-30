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«Вальядолид» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 30 ноября

«Вальядолид» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 30 ноября
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.60.

«Вальядолид» идёт на последнем месте чемпионата Испании. В последних играх команда показывает нестабильные результаты: ничья с «Атлетиком» из Бильбао (1:1), поражения от «Осасуны» (0:1) и «Хетафе» (0:2).

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» находится в отличной форме. Команда выиграла пять последних матчей, включая уверенную победу над «Спартой» (6:0) и важный выездной успех над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Атлетико» доминирует в этой паре. Из последних пяти матчей мадридцы победили во всех. Последняя личная встреча завершилась со счётом 5:2.

С учётом текущей формы команд и доминирования «Атлетико» в личных встречах, фаворитом выглядит мадридский клуб. Поставим на их победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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