«Вест Хэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.18.

«В 13-м туре чемпионата Англии состоится игра «Вест Хэма» и «Арсенала». Сейчас это клубы совершенно разного уровня. У хозяев поля шансов тут нет, тем более что «канониры, кажется, вышли из небольшого кризиса, который у них был недавно.

Уверенно провёл две последние игры «Арсенал». Прошли они после паузы на матчи сборных, во время которой удалось «пушкарям» перезагрузиться. Сперва они в АПЛ одолели прямого конкурента в борьбе за топ-4 — «Ноттингем Форест». Причём не просто победил клуб, а забил трижды и ни разу не пропустил.

Похожая ситуация произошла на неделе и в Лиге чемпионов. Там был тяжёлый соперник — «Спортинг», до этого несколько месяцев не знавший поражений. Да, португальский клуб недавно лишился главного тренера, но казалось, что встреча всё равно будет конкурентной. Итог — разгром от «Арсенала» со счётом 5:1.

Можно сказать, что такие результаты – в том числе следствие возвращающихся из лазарета игроков. Тот же Эдегор вернулся на поле, а он является очень важной фигурой в структуре игры команды Артеты. В английской Премьер-лиге с 22 очками «Арсенал» сейчас идёт на четвёртом месте — разрыв с соседями у него минимален.

А вот «Вест Хэму» пока очень тяжело даётся этот сезон. Сменился тренер, но пока сильных успехов с Лопетеги не достиг клуб. К тому же и состав частично изменился летом. Сейчас в пассиве у «молотобойцев» пять поражений в АПЛ. Ещё четыре раза клуб победил и трижды сыграл вничью. В последних матчах он чередовал разные результаты — одолел «Ньюкасл» (2:0), но не справился с «Эвертоном» (0:0) и «Ноттингем Форест» (0:3). С 15 очками команда идёт на 14-м месте.

Да, прямо разгрома от «Арсенала» я тут не жду. Всё-таки клуб пару дней назад участвовал в важном гостевом матче. Физические кондиции игроков будут не лучшими. Но даже в таком состоянии всё равно отдаю предпочтение гостям тут.

Моя ставка — фора (-1.5) мяча на «Арсенал» за 2.18», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».