«Милан» — «Эмполи»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Эмполи».

Ставка: победа «Милана» и ТБ 2.5 за 2.10.

«Милан» и «Эмполи» сыграют в 14-м туре чемпионата Италии. Миланцы на неделе обыграли «Слован» в Лиге чемпионов в гостях – 3:2, в проблемном и сложном матче, не лучшим по качеству. «Милан» сам себе там проблемы создавал, но в итоге победил. Важная победа в Лиге чемпионов для него.

«Милан» до этого в чемпионате сыграл нулевую ничью с «Ювентусом» в очень скучном матче. 0:0 — справедливый результат. «Милан» на победу не наиграл, было очень мало ударов, почти не было моментов. В общем, команда Фонсеки в прошлом туре не смогла победить, но и не пропустила. Ничья в большом матче.

«Эмполи», как и его соперник, в прошлом туре сыграл вничью – 1:1 с «Удинезе». Клуб вёл 1:0 с первых минут благодаря голу Пеллегри, играл от обороны весь матч. Четыре удара всего было нанесено, а у соперника – 16. 30% владения. В общем, играла команда на удержание, в пользу «зебр» были все показатели в итоге. Соперник в конце сравнял всё-таки. Вообще, ничья — самый популярный исход у «Эмполи». Две команды, которые по семь раз играли вничью, это как раз «Эмполи» и «Ювентус».

Сейчас с «Миланом» в гостях будет тяжело. И я думаю, что если миланцы не будут набирать очки дома в матчах с командами уровня «Эмполи», то Фонсеку в скором времени просто уволят. Поэтому думаю, что здесь «Милан», несмотря на то что проводил матч в середине недели, должен быть готов.

Думаю, что «Эмполи» миланцы дома обыграют. Возьму комбинированную ставку — победа «Милана» и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 2.10. Думаю, что победа будет не 1:0, не 2:0, а может быть, миланцы даже пропустят, а может быть, больше двух забьют. Они не идеально играют в защите. При этом «Милан» — команда, стремящаяся доминировать, атаковать много. Может быть, в этом матче мы такое увидим ещё раз», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».