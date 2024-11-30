«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 1.5 за 1.80.

«В 12-м туре чемпионата Германии сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Бавария». Дортмундцы в прошлом туре чемпионата разгромили «Фрайбург» — 4:0. Яркая и уверенная победа. А в Лиге чемпионов после этого «Боруссия» тоже победила разгромно на выезде в Загребе – 3:0 с «Динамо». В двух матчах этих команда Шахина много забила, ничего не пропустила. Постепенно, мы видим, возвращаются игроки после травм. В общем, сложный этап сезона преодолела «Боруссия» с достоинством. Да, было поражение от «Майнца» перед международной паузой. Но там команду подвёл Эмре Джан, удалившись с поля в самом начале.

Сейчас у команды из Дортмунда всё хорошо. В Лиге чемпионов она идёт очень высоко. У «Дортмунда» поправляются травмированные, улучшаются дела в чемпионате, несмотря на системные проблемы, которые есть. В общем, пока мы видим, что Шахин остаётся.

Соперник у «Боруссии» тут – «Бавария». Это лидер чемпионата Германии, один из главных фаворитов и в Лиге чемпионов. В прошлом туре еврокубка команда Компани с «ПСЖ» играла. «Бавария» выиграла 1:0, сделала это по делу. Да, после ошибки Сафонова забил клуб. Но кажется, что «Бавария» и без того моментов много имела, на гол наиграла. Она была активней, была лучше, больше моментов создала.

На прошлых выходных в чемпионате «Бавария» разгромила «Аугсбург» 3:0, тоже по делу. Да, два забили с пенальти в концовке. Но это не так важно. В любом случае «Бавария» рано или поздно должна была забить, Харри Кейн очередной хет-трик оформил.

И вот немецкое «класико», команды друг с другом встречаются. Обе любят владеть мячом, любят прессинговать, любят доминировать, играть от себя. Но кажется, что у команды Компани такой футбол поставлен лучше. Да и кадровых проблем у «Баварии» меньше. Она просто сильнее, чем «Боруссия», на данный момент, и по количеству исполнителей, и по уровню игры, и по всему вообще — это видно и по таблице, какой отрыв у «Баварии» от преследователей.

Возьму комбинированную ставку — победа «Баварии» и общий тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 1.80», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».