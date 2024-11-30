«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 5.5 за 4.20.

«У «Спартака» перед этой встречей – три слабых матча подряд. Овертайм с «Витязем», позорный домашний разгром от «Торпедо» и совсем уж необязательное поражение в Нижнекамске. Чувствуется, что красно-белых подвела самоуверенность: победив в середине ноября аутсайдеров Востока и удобных соперников с Запада, команда Жамнова почувствовала себя топ-клубом.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Но это вовсе не так. Достаточно сказать, что первое звено «Спартака», которое, по идее, должно тащить за собой остальных, в трёх последних встречах соорудило лишь две шайбы команды из восьми. В обороне вновь проходной двор, в атаке дефицит ярких креативных решений. В таком состоянии москвичи – удобный соперник для «Салавата», вернувшегося к любимому тренером Козловым оборонительному рациональному стилю игры. Уфимцы не пропускают в двух матчах подряд и должны без проблем засушить команду Жамнова. Берём победу хозяев и тотал меньше 5.5», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».