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«Краснодар» — «Спартак»: определён фаворит центрального матча тура РПЛ

«Краснодар» — «Спартак»: определён фаворит центрального матча тура РПЛ
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В воскресенье, 1 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Встреча вполне заслуживает называться центральной.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение подопечным Мурада Мусаева. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.30 — около 30% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что центральный матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

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