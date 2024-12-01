«Краснодар» — «Спартак»: назван самый вероятный счёт матча

В воскресенье, 1 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» состоится игра 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.30 — около 30% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 3.70 (26%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Самый вероятный исход встречи — ничья 1:1 (6.20). На победу «Краснодара» со счётом 2:1 дают 8.00, точный счёт 1:0 в пользу «быков» доступен за 8.40.