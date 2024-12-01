«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Краснодар» вообще в курсе, что отпуск ещё не начался, а расслабляться — рано? Клуб потерял очки в двух последних турах чемпионата России, сыграв вничью с довольно скромными «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2), а потому отдал лидирующую позицию «Зениту».

Кроме того, подопечные Мурада Мусаева едва не вылетели из Кубка России. На неделе гостили у «Тюмени», к 57-й минуте вели со счётом 3:0, но в итоге пропустили трижды за полчаса. Пришлось пробивать серию 11-метровых ударов. Помог более высокий уровень исполнительского мастерства. Состав-то был не резервный.

Впрочем, к «Спартаку» тоже есть вопросы. Никак ему не дался «Ростов» Валерия Карпина. В первом матче на своём поле столичный клуб уступил со счётом 0:1, а на этой неделе в Ростове-на-Дону проиграл со счётом 1:2. Причём во втором случае пропустил дважды уже в первом тайме. Итог логичен — вылет из Пути РПЛ Кубка России.

Тем необычнее этот результат на фоне выступления в Российской Премьер-Лиге. Дело в том, что красно-белые одержали четыре победы подряд в лиге, продемонстрировав солидную реализацию. По два гола получили «Пари НН» (2:0) и ЦСКА (2:0), четыре достались «Акрону» (4:0), а «Локомотив» и вовсе вынул мяч из сетки своих ворот пять раз — 5:2.

Вместе с тем не спешите записывать подопечных Деяна Станковича в победители предстоящей встречи. Как мы помним, «Краснодар» до сих пор не проиграл в чемпионате России. Единственный! Кроме того, в матче первого круга краснодарцы одолели москвичей со счётом 3:0. Причём в Москве. На этот раз встреча тоже ожидается результативная, только гости наверняка ответят.

Краснодарцы по-прежнему обладают грозной атакой. Нестабильным москвичам будет трудно сохранить ворота нетронутыми. Особенно на выезде. Вот только теперь они смогут забить сами, с учётом последних крупных побед и жажды реванша. Как завершится встреча, говорить не возьмёмся, но голы в обе стороне более чем вероятны.