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Назван фаворит матча «Ливерпуль» — «Ман Сити»

Назван фаворит матча «Ливерпуль» — «Ман Сити»
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В воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение мерсисайдцам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.10 (47% вероятности), в то время как победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 3.50 (27%). Заключить пари на ничью предлагается за 3.85 (26%).

Вместе с тем аналитики предвещают результативный футбол на «Энфилде». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.

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