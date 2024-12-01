«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: букмекеры спрогнозировали счёт матча АПЛ

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В воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.10 (47% вероятности), в то время как победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 3.50 (27%). Заключить пари на ничью предлагается за 3.85 (26%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.50). На победу «Ливерпуля» со счётом 2:1 дают 8.80, ничья 2:2 оценена в 10.0.

Заключить пари на точный счёт 1:0 в пользу «Ливерпуля» предлагают за 11.0.