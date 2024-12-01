«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.14.

Арне Слот может сколько угодно рассыпаться в комплиментах по отношению к Хосепу Гвардиоле, но факт остаётся фактом. К этой минуте «Ливерпуль» выглядит более ярко и более грозно. Как минимум потому, что клуб идёт на серии из 15 матчей без поражений. Более того, ничья на данном отрезке случилась лишь однажды — с «Арсеналом» (2:2).

В остальных 14 случаях ливерпульцы одержали 14 побед. Именно благодаря такой стабильности сейчас удаётся с отрывом лидировать в Лиге чемпионов (15 очков после 5-го тура) и в АПЛ (31 очко после 12-го тура). Круто? Конечно!

А что «Манчестер Сити»? После поражения от «Тоттенхэма» (1:2) в 1/8 финала Кубка лиги Англии что-то сломалось. Манчестерская команда провела пять матчей в разных турнирах и потерпела за это время четыре поражения с общим счётом 3:12. Испанца, конечно, не хватает, но не до такой же степени!

Лишь на этой неделе «горожане» прервали серию поражений, вничью сыграв с нидерландским «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов. Пропустили снова порядочно. Причём вели со счётом 3:0 до 74-й минуты, а матч доигрывали в равных составах. В АПЛ отставание от первого места уже восемь очков.

Любопытно, что последние четыре выездных матча подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли. И это плохая новость перед поездкой на «Энфилд». «Ливерпуль» не только просто хорош сам по себе, «Ливерпуль» хорош на своём поле. А также исторически достойно проводит домашние игры с самим «Сити» — не уступил в трёх последних. А это уже почти достижение.

Теперь же, если помнить о невнятных результатах «Манчестер Сити», логично ждать, что «Ливерпуль» не просто не уступит, а выиграет. А если до сих пор не верится, взгляните на список из пяти последних жертв мерсисайдцев на «Энфилде» — «Реал» (2:0), «Астон Вилла» (2:0), «Байер» (4:0), «Брайтон» (2:1) и «Челси» (2:1). Солидная коллекция должна пополниться.