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Названы шансы «Динамо» победить «Ахмат» в Грозном

Названы шансы «Динамо» победить «Ахмат» в Грозном
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В понедельник, 2 декабря, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч «Ахмат» — «Динамо» Москва, который завершит 17-й тур чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.04, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.50 — около 28% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 4.05 (24%).

Вместе с тем аналитики считают, что матч в Грозном получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

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