«Рома» — «Аталанта»: эксперты оценили шансы команд

На 2 декабря запланирована интересная встреча, которая закроет программу 14-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местная «Рома» и «Аталанта».

Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.35 — в районе 29%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет около 27%.

Аналитики сомневаются, что матч «Рома» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.