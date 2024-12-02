«Рома» — «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Серии А «Рома» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» победит + тотал больше 2.5 гола за 3.50.

Результаты у «волков» ужасные. Они выиграли всего лишь один из семи последних матчей в чемпионате Италии. Тем не менее после выездной ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) римские болельщики смотрят в будущее с оптимизмом. Оба гола «шпорам» римляне забили после розыгрышей стандартов, что тоже есть плоды тренерской работы.

С другой стороны, выездом в Рим «богиню» не запугать. У неё были проблемы в начале сезона, но Джан Пьеро Гасперини навёл идеальный порядок. Бергамаски выиграли все семь последних матчей в Серии А. Досталось не только середнякам и аутсайдерам, но и «Наполи» (3:0), который здорово прибавил под чутким руководством Антонио Конте. А это уже чертовски серьёзно!

Разгромили неаполитанцев подопечные Гасперини в гостях. Также они недавно на выезде крупно победили «Янг Бойз» (6:1) в Лиге чемпионов. Как видно, у «богини» всё замечательно как с гостевым фактором, так и с результативностью. В 13 встречах в Серии А она забила целых 34 мяча — больше всех. Выездов здесь не боятся.

Главными творцами результатов являются Адемола Лукман и Матео Ретеги. Они входят в топ-3 лучших игроков Серии А по системе «гол+пас». Однако закрыть только этих двух нападающих мало. В противном случае у бергамасков не было бы так много голов. Высокая результативность — плод прекрасной командной игры «Аталанты». Она набрала невероятный ход.

Поддержка трибун вряд ли поможет римлянам отнять очки у такой «богини». Они выиграли только 2 из 10 последних очных встреч. Вполне вероятно, у «джаллоросси» получится забить гол или даже два, но от поражения спастись — задача чрезмерно сложная. Отличным вариантом для ставки видится П2 + ТБ 2.5 мяча. Вариант попроще — лобовая победа гостей.