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«Салават Юлаев» — «Трактор»: букмекеры оценили шансы

«Салават Юлаев» — «Трактор»: букмекеры оценили шансы
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2 декабря «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором». Встреча регулярного чемпионата КХЛ пройдёт на стадионе «Уфа-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.53, что равно 38% вероятности.

Победа «Трактора» по итогам трёх периодов доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.68 (около 35% вероятности). На ничью можно поставить за 3.50 (27%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Уфе получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.46, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.51.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.20.

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