«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.87.

Виктору Козлову необходимо выжать максимум выгоды, пока всё получается. Хоккей бодрый, нижние звенья включаются всё чаще, вратари выручают. Поражений почти нет.

У «Трактора» наблюдается обратный процесс. После хорошего начала сезона и просто отменного отрезка в октябре он сбавил обороты. Челябинцы проиграли 6 из 12 последних встреч. Отчасти плохие результаты связаны с тем, что стал сложнее календарь. Плюс в каких-то матчах категорически не везло. Шайба ни в какую не шла в ворота.

«Трактор» хорош и продолжает лидировать на Востоке, однако на последнем отрезке сезона нестабилен. Это хорошо видно по субботней игре с «Автомобилистом». Включились, повели 3:0 к 26-й минуте, но всё равно сожгли кучу нервов и лишних сил. Оборонять победу пришлось до самой сирены, вопросы были сняты лишь шайбой в пустые ворота за 24 секунды до конца (5:3). Победа есть победа, но без трудностей опять не обошлось.

У челябинцев определённо есть характер и волевые качества. В предстоящем матче они могут довести дело до овертайма или даже до серии буллитов. Борьба будет упорной, но уфимцы поймали волну и прямо сейчас выглядят горячее. В субботу ловко и непринуждённо разорвали оборону «Спартака», добыв третью победу кряду. Против такой Уфы ставить сложно. Особенно на их льду.

«Салават» имеет далеко не лучший опыт игр с «Трактором» в родных стенах, но это касается исключительно Кубка Гагарина. А вот в гладком первенстве «СЮ» стабильно выигрывает. Пусть и не всегда в основное время. Похоже, напряжение в Восточной конференции станет ещё выше!