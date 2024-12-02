«Автомобилист» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

2 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором померяются силами «Автомобилист» и московский «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Они оценивают победу «Автомобилиста» в основное время коэффициентом 2.75 (около 35% вероятности), при этом выигрыш «Спартака» идёт за 2.45 (39%). На ничью по итогам трёх периодов можно поставить за 3.75 (26%).

Поставить на то, что обе команды забьют уже в первом периоде, можно с коэффициентом 2.80 (примерно 35% вероятности).

Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.46.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.30.