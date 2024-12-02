«Автомобилист» — «Спартак»: прогноз на матч в Екатеринбурге

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ «Автомобилист» — «Спартак».

Ставка: «Автомобилист» победит за 2.75.

На дистанции у екатеринбуржцев прекрасные результаты. Они проиграли всего лишь 3 из 12 последних матчей.

У «Спартака» дела идут далеко не так здорово. Он подходит с трёхматчевой безвыигрышной серией. В субботу москвичи разгромно уступили на выезде «Салавату Юлаеву» (1:5). К Алексею Жамнову накапливается всё больше вопросов. Похоже, внутри клуба напряжённое положение дел.

В состав на встречу с уфимцами не был включён ведущий нападающий «Спартака» Николай Голдобин. Сообщается, что московский клуб рассматривает возможность обмена хоккеиста. Агент игрока по этому поводу заявил, что дыма без огня не бывает. На внутренней кухне красно-белых разгорается пожар. Локализовать очаг и минимизировать последствия — важнейшая задача на ближайшее время.

У «Спартака» наклёвывается затяжная чёрная полоса. На последнем отрезке сезона наблюдается сразу комплекс проблем. Хоккеисты стали часто «привозить», и в целом крепость обороны заметно снизилась. 15 пропущенных шайб в трёх встречах — это совсем плохо. Плюс резко ухудшилась результативность. Жамнов в трудном положении.

Заставляет усомниться в победе «Автомобилиста» только статистика выступлений екатеринбуржцев дома. Они выиграли всего лишь 7 из 15 игр на стадионе «Уралец». Впрочем, москвичи не отличаются выдающейся игрой в гостях. Думается, на фоне негативной обстановки им не на что рассчитывать. Предлагаем поставить на лобовую победу хозяев за 2.55.