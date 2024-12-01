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«Локомотив» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Локомотив» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» в 17-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.

«Локомотив» сыграет домашний матч с «Химками». И, конечно, «Локо» постарается взять реванш за поражение в первом круге. Клуб сейчас ещё и проиграл в Кубке московскому «Динамо», вылетел в серии пенальти и опустился в Путь регионов. Плюс «Локо» потерял Сулейманова. Непонятная ситуация с Бариновым: сумеет он сыграть или нет? Сулейманов и травму получил, и дисквалифицирован на эту игру. Поэтому обойма чуть сокращается. Плюс «Локомотив» играл в четверг поздно вечером, а матч с «Химками» — дневной в воскресенье. Времени на восстановление практически нет. И это может сказаться.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Химки
Химки
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Часто в последних встречах с участием «Локомотива» доезжает вариант «второй тайм больше первого». И с «Химками» такая же история прокатывает, как это было, например, сейчас в кубковой игре с «Уралом». Это было ещё и с «Краснодаром», это было и в матче между этими командами в первом круге. В первом тайме ещё есть силёнки и хорошая организация игры. Но во втором уже и замены играют, и силы уходят, количество ошибок возрастает.

Поэтому остановлюсь на варианте «второй тайм результативнее первого» за хороший коэффициент 2.07 в этой встрече. Мне кажется, основные голевые события в этом матче должны произойти именно во втором тайме», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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