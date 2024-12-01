«Локомотив» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.50.

«Железнодорожники всё ещё на третьем месте и продолжают погоню за лидерами, правда, в последних пяти турах у них лишь две победы. Обыграть удалось «Рубин» и «Факел», только вот оба этих матча получились непростыми. Казанскую команду обыграть помог точный удар Артёма Тимофеева на 89-й минуте, с воронежцами добиться победы удалось тоже в концовке благодаря пенальти, который реализовал Алексей Батраков. В последнем туре команда Михаила Галактионова встречалась со «Спартаком». Игра получилась весёлой, уже к концу первого тайма счёт был 3:0 в пользу красно-белых. Во втором тайме «Локомотив» смог приблизиться к сопернику, Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси сделали счёт 3:2, но на большее железнодорожников не хватило: в концовке «Спартак» восстановил своё преимущество, «Локомотив» проигрывает 2:5.

«Химки» не побеждают уже четыре тура, последняя победа датирована 19 октября и случилась она с… «Локомотивом»! Героем той игры стал Зелимхан Бакаев, он оформил дубль и смог принести своей команде три очка, но после этого «Химки» побеждать перестали. «Динамо» уступило 3:4, с «Факелом» сыграло 1:1. Совершенно неудачным получился матч с «Ростовом», «Химки» практически не имели шансов зацепить очки и в итоге уступили 1:3. Игра с «Краснодаром» получилась интересной для нейтрального зрителя. К 83-й минуте счёт был 1:0 в пользу команды Мурада Мусаева, а дальше посыпались голы. Александр Руденко, Юрий Газинский, Лукас Вера установили окончательный счёт матча — 2:2.

«Локомотив» проиграл «Химкам» первый матч и наверняка захочет взять реванш, тем более что в этот раз встреча пройдёт на арене в Черкизове, где команда Михаила Галактионова чаще всего играет успешно. Терять его команде очки уже нельзя, иначе лидеры убегут далеко. Победа «Локомотива» с коэффициентом 1.50», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».