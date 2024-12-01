«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.36.

«Петербуржцы впервые за долгое время вернулись на первую строчку в таблице. В последних турах у команды Сергея Семака нет поражений, четыре победы и одна ничья, при этом практически все успехи у «Зенита» — минимальные. С трудом обыграли махачкалинское «Динамо», победу принесли голы Нино и Лусиано — 2:1. С «Ахматом» счёт повторился, единственное отличие в том, что в этом матче пришлось отыгрываться. Счёт открыл Арсен Адамов на второй минуте, но уже к перерыву впереди были зенитовцы: голы на счету Густаво Мантуана и Матео Кассьерры, победа — 2:1. Так же непросто было и в гостевой игре с «Оренбургом». До самой концовки счёт был 0:0, победу принёс точный удар головой Александра Ерохина уже в самой концовке матча.

«Крылья» наконец прервали свою неудачную серию. Три поражения подряд значительно откинули команду Игоря Осинькина в турнирной таблице. «Краснодару» уступили 1:2, «Акрону» — 0:2. В матче с ЦСКА самарцы показали неплохую игру, но набрать очки не смогли, поражение — 1:2. Ход игры с «Ахматом» также не предвещал ничего хорошего, на 43-й минуте Максим Самородов вывел гостей вперёд, но «Крылья Советов» во втором тайме матч перевернули. Доминик Ороз и Игорь Дмитриев принесли своей команде важную победу — 2:1.

«Зенит» вернул себе первую строчку, и сместить команду Семака оттуда будет непросто, тем более — самарской команде, которая за последние пять матчей ни разу не побеждала в очных встречах с петербуржцами. Победа «Зенита» с форой (-1) и коэффициентом 1.36», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».