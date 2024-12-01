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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 2.88.

«Зенит» подошёл к первой зимней игре в привычной позиции лидера. Команда по-прежнему менее склонна терять очки с командами ниже классом. У конкурентов это случается чаще. Кроме того, питерцы зачастую берут своё в критических ситуациях, например, забивая в концовке.

Самарцы располагаются на 12-м месте, и хотя от прямого вылета их отделяют 6 очков, зона переходных матчей — совсем рядом. «Крылья» на чужом поле проиграли четырежды при двух ничьих и одной победе. Дома в стартовом матче первого круга нынешнего чемпионата 20 июля они были разгромлены «Зенитом» (0:4). Двумя мячами тогда отметился Глушенков, который сейчас (отметим это) вернулся в состав после травмы. Статистика личных встреч показывает бесспорное преимущество нынешнего чемпиона: 62 победы против 30 у соперника при 25 ничьих. Ну, а в последний раз в чемпионате России «Крылья» выигрывали у «Зенита» (3:1) почти 10 лет назад. Причём, было это в Санкт-Петербурге, с двумя голами Корниленко.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо преимущества своего поля дополнительным бонусом для «Зенита» являются и комфортные условия его стадиона с закрывающейся крышей. На качественном поле более классной команде проявить себя легче. В предыдущем туре питерцы, несмотря на раннее удаление у соперника, сумели вырвать выездную победу у «Оренбурга» только на 96-й минуте (1:0). А самарцы после десятиматчевой безвыигрышной серии во всех турнирах (с четырьмя поражениями подряд) дома одолели «Ахмат» — 2:1. Это была волевая победа с решающим голом Дмитриева на 88-й минуте.

Травма отразившего пенальти вратаря Ломаева не позволит ему принять участие в матче, что, несомненно, станет потерей для «Крыльев». «Зенит» попробует воспользоваться и этим, взламывая защиту гостей, которые, конечно, сыграют строго от обороны. За весь ноябрь питерцы проиграли только однажды, и было это в товарищеском матче в Стамбуле. Правда, в остальных, неизменно победных играх часто всё решал один мяч. Но, тем более, вернувшуюся домой после долгого отсутствия и в принципе много забивающую команду вполне может прорвать», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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