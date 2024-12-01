«Зенит» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» 2:0 за 5.60.

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграют друг с другом 1 декабря — в 17-м туре чемпионата России. Тут сомнений в победе петербуржцев быть не может. Соперники разного уровня встречаются.

Для «Крыльев Советов» на прошлых выходных произошло важное событие. Впервые за долгое время в Премьер-Лиге клуб смог победить. Правда, три очка самарцы набрали в игре с соперником, идущим сейчас на дне таблицы, — 2:1 с «Ахматом». Так прервалась серия без побед коллектива во всех турнирах, состоящая из шести матчей. За этот период подопечные Осинькина всего один раз сыграли вничью и в пяти противостояниях потерпели неудачу.

Да, справедливости ради, большинство недавних встреч у «Крыльев» были с сильными соперниками — 1:2 от ЦСКА и от «Краснодара», 3:6 — от «Динамо». Но и равных противников самарцы не сумели одолеть — 2:2 с «Оренбургом», 0:2 — с «Акроном». В таблице команда Осинькина теперь идёт на 15-м месте. Благодаря победе в последнем туре она оторвалась от зоны вылета, пусть и всего на два очка.

Ну а «Зенит» вернул себе первое место в РПЛ. Точнее сказать, «Краснодар» умудрился его отдать петербуржцам. Дважды «быки» потеряли очки в последних турах. Команда Семака же была стабильна, почти только выигрывала. Лишь с «Локомотивом» вничью она недавно выступила (1:1). В остальных матчах были победы. Но отрыв от краснодарцев у «Зенита» пока минимальный, так что расслабляться некогда.

На днях «Зенит» играл в Кубке России — в ответном матче четвертьфинала он одолел «Ахмат» (2:1). Общий счёт у них в итоге — 5:1. Я думаю, особых сомнений в том, что клуб из Санкт-Петербурга выйдет в полуфинал турнира, не было. Собственно, нет их и в том, что сейчас «Зенит» выиграет. У «Крыльев» тяжело проходит сезон, сейчас ещё и есть вопросы с финансированием, начались скандалы в медиа, ходят слухи про отставку Осинькина. Собраться в таких условиях и обойти «Зенит» — почти невозможно, я думаю.

Поэтому ставлю тут на победу петербуржцев со счётом 2:0. Такой вариант оценивается в 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».