«Краснодар» – «Спартак»: прогноз Егора Титова на центральный матч тура в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак» в 17-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.25.

«Главная встреча тура. «Краснодар» после нескольких неубедительных матчей на выезде сыграет дома. Уже три встречи подряд не побеждали: 1:1 с «Рубином», 2:2 с «Химками» и 3:3 с «Тюменью», но там хотя бы по пенальти прошли. Сложно сказать, с чем это связано. То ли устала команда, то ли так выбили из колеи разъезды футболистов по национальным командам. Но я бы все-таки не стал говорить о каком-то кризисе. Здесь наконец-то домашний матч, и это важный фактор, учитывая поддержку в Краснодаре. Весь стадион наверняка соберется.

«Спартак» здорово провел последние матчи в чемпионате, но в то же время проиграл 2 матча «Ростову» в Кубке России и опустился в Путь регионов. Кто-то скажет, что это не так важно. Но многим казалось, что после успешной игры с «Локомотивом» можно будет все исправить в Ростове-на-Дону, а не получилось. Да, там с первых минут состав был без многих лидеров, но они вышли и спасти не сумели. И это тревожный звонок. Вообще, не так много хороших матчей у «Спартака» было в гостях.

И здесь я поставлю на победу «Краснодара». Физически спартаковцам будет непросто. Сначала добирались до Ростова, потом еще ехали на автобусе в Краснодар. Это отнимает и силы, и эмоции. Плюс «Краснодар», конечно, выйдет заряженным. Все лидеры будут гореть, будут хотеть себя показать, особенно Кордоба, который мог перейти в «Спартак», но за него решили не платить этим летом. Он на такие матчи очень серьезно настраивается. И у меня есть ощущение, что защита «Спартака» не сможет его остановить, как это было и в домашней встрече», — приводит слова Титова «РБ Спорт».