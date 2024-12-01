«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ 1 декабря

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

«В последнем весеннем матче в чемпионате краснодарцы на выезде сыграли вничью с «Химками» (2:2), а до того не смогли в гостях победить «Рубин» (1:1). Кубковая встреча в Тюмени после всего этого тоже завершилась весьма неожиданно. «Краснодар» вёл 3:0, но позволил хозяевам сравнять счёт, после чего одержал победу лишь в серии пенальти благодаря сейвам резервного голкипера Дюпина. Таким образом, серебряный призёр чемпионата и нынешний главный преследователь лидера возвращается домой после трёх ничьих подряд. А в последнем матче на своём поле «Краснодар» в начале ноября разгромил «Оренбург» — 4:0.

Кубковое поражение «Спартака» в Ростове стало отчасти следствием неожиданно прохладного отношения москвичей к этому турниру, а отчасти всё тех же проблем красно-белых в обороне. Ведь перед этим по-настоящему основной состав разгромил в чемпионате серьёзного соперника, выиграв у «Локомотива» — 5:2. Но и в той успешной для себя игре «Спартак» допускал ошибки сзади. В матче первого круга 19 октября в Москве «Краснодар», забив уже на восьмой минуте, в итоге не оставил шанса хозяевам и победил — 3:0.

В кубковых матчах обе команды дали отдохнуть лидерам: кто-то не сыграл вообще, кто-то вышел лишь по ходу встречи. Так что в первый день зимы при обещанных 4-5 градусах тепла в Краснодаре можно рассчитывать на быстрый техничный футбол, свойственный обеим командам. С другой стороны, хозяева будут предельно аккуратны и осторожны в действиях против мощного спартаковского нападения. А сам «Спартак» не помчится без оглядки вперёд, зная слабость своей обороны и опасность контратак соперника. Из-за дисквалификации игру пропустит спартаковец Мартинс.

Интересно, что всего 2 матча из 34 между двумя командами завершились вничью. При этом «Краснодар» выиграл 12 раз, а «Спартак» — 20. В прошлом чемпионате РПЛ обе команды одержали победы дома. А в Кубке, наоборот, взяли верх на выезде. ТМ 2.5», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».