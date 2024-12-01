«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.07.

«Не сомневаюсь, что на уютном и классном стадионе «Краснодара» будет аншлаг. Надеюсь, что и игра будет интересная.

«Спартак» проиграл кубковый матч «Ростову». Начали игру москвичи смешанным составом, но во втором тайме было четыре замены, «Спартак» преобразился и выиграл второй тайм. Гол забил Мартинс, но он пропустит игру из-за дисквалификации. Отметим, что «Спартак» три дня готовился к матчу в Краснодаре.

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Нынешняя форма «Спартака» обнадёживает болельщиков, что их команда даст бой. В то же время у «Краснодара» все боевые силы в строю. Первый очный матч в РПЛ остался за «Краснодаром», который уверенно победил со счётом 3:0. Все лидеры в строю у хозяев поля, и пока за 16 туров РПЛ «Краснодар» ни разу не проиграл. У «Спартака», в свою очередь, серия из четырёх побед в РПЛ.

Фаворита в этом матче нет. Ну, может, небольшое преимущество у «Краснодара» из-за домашнего поля. В целом «Краснодар» очень плотная и сбитая команда, крепкий коллектив. У «Спартака» свои козыри — это куражная команда. Если москвичи будут играть так же, как против «Локомотива», то сдержать их будет очень сложно. Однако не совсем понятно, даст ли «Краснодар» так разбежаться «Спартаку», как это сделали железнодорожники.

На мой взгляд, наиболее вероятным исходом в этой встрече является ничья, причём результативная. Лобовую ничью предлагать не буду, а выберу тотал 2-3 гола в матче. Ничья — вариант хороший, но хочется сыграть на голы», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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