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«Краснодар» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России 1 декабря

«Краснодар» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России 1 декабря
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Краснодар» демонстрирует уверенную игру в этом сезоне и находится в верхней части таблицы. Однако в последних матчах «быки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2), что слегка подпортило их статистику. При этом клуб всего на одно очко отстаёт от возглавляющего турнирную таблицу «Зенита». «Спартак» набрал хороший ход, выиграв четыре матча подряд. Особенно выделяются победы над ЦСКА (2:0) и «Локомотивом» (5:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» нередко становился неудобным соперником для «Спартака». В предыдущем очном матче 19 октября «быки» уверенно выиграли в Москве со счётом 3:0. В то же время по личным встречам «Спартак» имеет небольшое преимущество.

Обе команды подходят к матчу в оптимальных составах. Разве что из-за перебора жёлтых карточек будет отсутствовать спартаковец Мартинс.

Игра обещает быть результативной. «Краснодар» может использовать свою стабильность дома и слабости «Спартака» в обороне, чтобы добиться положительного результата. Однако красно-белые будут стараться навязать борьбу и, вероятно, найдут свои моменты в атаке. Тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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