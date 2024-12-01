«Краснодар» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на встречу РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: 2:2 за 12.00.

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в 17-м туре РПЛ. Как говорится, игра за шесть очков. Думаю, это очень важный матч, особенно для красно-белых. Для них решится, продолжат ли они участие в чемпионской гонке, либо же окончательно из неё выпадут.

Пока что у «Спартака» в РПЛ всё прекрасно – четыре подряд победы. В прошлом туре в доминирующей манере обыграли «Локомотив» со счётом 5:2, отличный матч Угальде провёл, как, впрочем, почти и все красно-белые. С 31 очком команда Станковича уже поднялась на четвёртое место. Уже и не так далеко она от лидеров, если не говорить про «Локомотив» с третьей строчки, между ними всего три очка.

Ну а «Краснодар» вот потерял лидерство в чемпионате России. Дважды сыграл вничью клуб, причём не с теми соперниками, с которыми бы можно было ожидать таких потерь – «Рубин» (1:1) и «Химки» (2:2). В обоих случаях ненадёжно выступали подопечные Мусаева и в нападении свои моменты не реализовывали. Именно таких неудач и ждал от краснодарцев «Зенит» — питерцы тут же вернулись на первое место, в своих матчах они не позволяли себе потерь очков. Теперь между ними одно очко разницы – вполне отыгрываемое расстояние за один тур.

Да, обе команды на неделе проводили матчи в Кубке России. Но я бы всерьёз их не рассматривал. Многие слишком близко к сердцу воспринимают вылет «Спартака» из Пути РПЛ от «Ростова». В общем-то, из самого Кубка красно-белые ведь не вылетели, в финал они ещё могут попасть. Да и подопечным Станковича явно важнее показывать результат в РПЛ. «Краснодар» тоже еле прошёл «Тюмень» в Пути регионов, но там «быки» тоже вышли вторым составом, не особо старались.

Важнейшая игра. «Спартак» чуть хуже проводит сезон, но именно в последних встречах «Краснодар» чаще неудачи терпел. Всё-таки не вижу у них фаворита. Поставлю на ничью, но результативную – 2:2 с коэффициентом 12.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».