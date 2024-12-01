«Краснодар» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 1 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.45.

«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в главном матче 17-го тура чемпионата России. Обе команды выступают не так стабильно в последнее время. Но положение в таблице у них сильно разное сейчас. Если честно, не вижу тут явного фаворита. Возможно, они не определят победителя.

У «Краснодара» тяжёлыми были последние игры. В РПЛ дважды он потерял очки, причём с не самыми сильными соперниками — 1:1 с «Рубином» и 2:2 с «Химками». Нет, это крепкие команды, готовые дать отпор, особенно у себя дома. Но всё же «быки», которые на тот момент лидировали в чемпионате, не могли себе позволить таких результатов. От тех же «Химок» они второй гол пропустили на 94-й минуте, а до 84-й вообще вели 1:0.

Не выдержал всё-таки «Краснодар» на дистанции, тяжело ему было лидировать и идти без ошибок. Теперь он «откатился» на второе место, «Зенит» только и ждал ошибок соперника. Но разрыв между двумя лидерами пока минимальный — одно очко. Так что для команды Мусаева пока ничего не потеряно. Правда, она ещё один неуверенный матч на неделе провела в Кубке России. Там в Пути регионов краснодарцы встречались с «Тюменью» — у них всё дошло до серии пенальти, где уже представитель РПЛ оказался сильнее — 4:3. Хотя стоит отметить, что в том матче «Краснодар» выступал не полностью основным составом.

«Спартак» тоже на неделе выходил в Кубке России. Только вот он как раз играл в Пути РПЛ. Соперник был, казалось, не такой сложный — «Ростов». Однако в обоих матчах команда Станковича уступила — 0:1 и 1:2. Впрочем, в этом турнире тренерский штаб тоже давал основным футболистам отдохнуть, не все играли полные 90 минут. Больше упор «Спартак» сейчас делает на РПЛ, и там уже результаты у него намного лучше.

Сейчас москвичи идут на серии побед в чемпионате. В последний раз они уступали в середине октября, к слову, как раз «Краснодару» (0:3). Но с тех пор только побеждал клуб. Если брать топовых соперников, то подопечные Станковича справились с ЦСКА и с «Локомотивом». Конечно, особенно эмоциональной вышла встреча с железнодорожниками на прошлых выходных, когда «Спартак» забил пять голов, покер сделал Угальде. Итог — 5:2.

Благодаря таким успехам команда поднялась на четвёртое место уже. От того же «Локо» с третьей строчки она отстаёт всего на три очка. Но сейчас, я думаю, серия побед «Спартака» всё-таки прервётся. Однако и в успех «Краснодара» я не верю — зачастил клуб с ничьими в последнее время, а тут соперник будет явно сильнее, чем «Рубин» и «Химки», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».