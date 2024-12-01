«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: ставка Эльвина Керимова на матч АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет за 1.71.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в 13-м туре АПЛ. «Красные» сейчас лидируют в чемпионате. «Ливерпуль» бьёт все рекорды с Арне Слотом. «Ливерпуль» сейчас прекрасен. Да, в прошлом туре мерсисайдцы испытали проблемы в игре с «Саутгемптоном». Но сами они их решили благодаря блистательной игре Мо Салаха. И победили по делу в итоге на выезде. А в Лиге чемпионов наконец прервали «красные» свою 15-летнюю безвыигрышную серию в матчах с мадридским «Реалом». Уверенно подопечные Слота разобрались с мадридцами — 2:0. Могли победить и крупнее. Вообще без каких-либо шансов для «Реала», кроме пенальти Мбаппе. Но я думаю, что, даже если б он его реализовал, то «Ливерпуль» бы выиграл в любом случае. Он был намного лучше соперника.

«Ливерпуль» — одна из лучших команд в мире здесь и сейчас, вместе с «Барселоной», наверное, и «Баварией». В общем, «Ливерпуль» в порядке большом. Слот достаточно быстро показывает качество, результат. Он не заставляет болельщиков вспоминать Юргена Клоппа здесь и сейчас.

А вот «Манчестер Сити» сейчас — полная противоположность «Ливерпулю». Да, Пеп Гвардиола здесь, он никуда не уходит, продлил контракт. Однако клуб столкнулся с новой реальностью какой-то. Может быть, всё изменится. Точнее, конечно, всё изменится. Но пока в карьере тренерской у Пепа таких серий не было — шесть матчей без побед. Хотя вот проигрышную серию во всех турнирах прервали «горожане» на неделе – ничья с «Фейеноордом» в ЛЧ. Но до этого пять встреч подряд «Сити» не выигрывал. Ничья же с нидерландцами была обидная — ведя 3:0, 3:3 в итоге сыграли у себя дома. До этого в чемпионате команда Пепа разгромно уступила «Тоттенхэму» (0:4). В атаке «Сити» по-прежнему много создаёт, просто упала реализация. А вот в обороне беда у клуба. Этим соперники все пользуются.

Я честно скажу, здесь решил всё-таки взять непопулярную, наверное, ставку, если учитывать форму «Сити», форму «Ливерпуля». Верю в Гвардиолу, верю в клуб из Манчестера, верю в то, что через такой матч «Сити» будет выходить постепенно из кризиса, а он глубокий, он есть. Возьму ставку – «Манчестер Сити» не проиграет с коэффициентом 1.71.

Понятно, что «Ливерпуль» играет дома, он лучше. Но «Сити» всё-таки, я думаю, не уступит. Это тот матч, в котором команда должна прервать свою проигрышную серию. В общем, ставить на победу «Сити», конечно, я рисковать не буду. Но возьму, что команда Гвардиолы не проиграет. У неё есть все качества, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».