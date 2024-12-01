«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: два-три гола в матче за 1.95.

«В воскресенье в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится центральный матч 13-го тура АПЛ: «Ливерпуль» против «Манчестер Сити». Встречаются не просто соседи по турнирной таблице: хозяева — единоличные лидеры турнира, набравшие 31 очко, и идущие на третьем месте гости отстают на восемь очков, — встречаются главные претенденты на чемпионский титул.

Если выиграет «Ливерпуль» Арне Слота, то отрыв от «Ман Сити» Пепа Гвардиолы составит целых 11 очков — фора, которую отыграть даже могучим «горожанам» будет практически невозможно. В истории АПЛ был только один случай, когда навёрстывалось подобное отставание — в сезоне-1997/1998 «Арсенал» по дистанции «Манчестер Юнайтед» уступал 11 очков, но в итоге стал чемпионом Англии. Если же брать рекордную чемпионскую погоню, то её сумел организовать и на финише перегнать своего соперника «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1995/1996, отыгравший отставание в 12 очков у «Ньюкасла».

Команды приходят у этой супервстрече в разном психологическом состоянии. «Ливерпуль» в минувшую среду дома выиграл важнейший матч Лиги чемпионов у мадридского «Реала» 2:0, увеличив свою победную серию во всех турнирах до пяти встреч. «Ливерпуль» — единственная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которая имеет 100% результат после пяти туров. Напомним, «красные» потерпели поражение только в одной игре в нынешнем сезоне — в 4-м туре АПЛ на «Энфилде» от «Ноттингема» 0:1. И ещё у «Ливерпуля» второй показатель в АПЛ по забитым мячам (24) после «Тоттенхэма» (27) и лучший по пропущенным — всего восемь.

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«Манчестер-Сити», как уже говорилось выше, проиграл пять матчей подряд, а в минувший вторник на своём поле сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом» 3:3 в Лиге чемпионов, ведя 3:0. «Горожане» упустили победу, пропустив три мяча в последние 15 минут.

Игроки «Сити» прекрасно понимают, что очередной проигрыш поставит крест на их чемпионских амбициях, так что сделают всё возможное, чтобы в крайнем случае не уступить. Ставим на два-три гола в матче», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».

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