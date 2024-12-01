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«Реал» Мадрид — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Хетафе».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 4.80.

Мадридский «Реал» и «Хетафе» сыграют друг с другом в 15-м туре чемпионата Испании. Несмотря на настроение, форму и состав, в подобных матчах «сливочные» обязаны выигрывать. Так что я уверен, что и сейчас они три очка наберут.

Несколько обидных поражений потерпел «Реал» за последнее время. Если брать Лигу чемпионов, турнир, с которым у мадридцев всегда особенные отношения, то там они уступили уже в третьей игре подряд. По всей видимости, напрямую в 1/8 финала «Реал» уже точно не попадёт. Причём сперва проиграл он не такому уж сильному сопернику – 0:1 от «Лилля». А затем последовали неудачи с более статусными командами – 1:3 от «Милана» и 0:2 от «Ливерпуля».

Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё одна неудача случилась в одном из последних туров Ла Лиги у команды Анчелотти. В «эль класико» она была разгромлена со счётом 0:4. Впрочем, это было первое и пока единственное поражение «Реала» в Ла Лиге. В остальных встречах он почти только выигрывал. Так что в таблице положение у «Королевского клуба» не такое уж плохое – второе место с небольшим отставанием от «Барсы».

«Хетафе», ожидаемо, идёт в нижней части таблицы. Ещё недавно он боролся за выживание. Но в последнем туре клуб смог обыграть «Вальядолид», идущий последним в чемпионате (2:0). С 13 очками «Хетафе» поднялся на 15-е место. Но вряд ли надолго он задержится там, это была всего лишь вторая победа в сезоне для команды. Скорее всего, она продолжит терять очки и опустится ниже.

Да, у «Реала» уже целая группа травмированных игроков основы – Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао. Тут ещё и Винисиус в лазарете оказался. Но при всём при этом состав «сливочных» всё равно остаётся сильным. Возможно, с топовыми соперниками в ЛЧ тяжело подопечным Анчелотти сейчас бороться. Но в подобных матчах у них проблем не должно возникать.

Ставлю на победу «Реала» со счётом 2:0. Котировка на это составляет 4.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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