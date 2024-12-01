«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.70.

«Дачники» — непростая команда. Но я всё же тут верю в успех «шпор», которые набрали неплохой ход.

«Тоттенхэм» пока продолжает подтверждать теорию, что он отлично играет с сильными соперниками, но испытывает трудности со слабыми. Последние победы были у него над «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Причём «горожан» подопечные Постекоглу дважды обыграли. Второй раз в рамках АПЛ ещё и разгромили со счётом 4:0, доминировали.

Но с менее сильными командами начинают возникать трудности у «Тоттенхэма». Так, недавно команда проиграла «Ипсвичу» в АПЛ и «Галатасараю» — в Лиге Европы (1:2 и 2:3). На неделе команда из Лондона также принимала у себя дома «Рому» в рамках еврокубка. Римляне сейчас тоже испытывают проблемы, так что они не выступали с позиции силы. Итог — ничья 2:2.

Не так стабильно выступает «Тоттенхэм», из-за чего в таблице идёт за пределами топ-4. Но от него клуб отстаёт всего на два очка. С 19 очками он идёт на шестом месте. Правда, по дополнительным параметрам ему ниже уступают пара соперников. Ещё чуть ниже как раз идёт «Фулхэм» — на девятом месте с 18 очками. Так что если сейчас «дачники» выиграют, то минимум на одну позицию поднимутся.

Тоже разные результаты чередует коллектив. Примечательно, что не так давно он также играл с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой», проиграв им — 2:3 и 1:3. В прошлом туре, правда, «Фулхэм» уступил уже не такому сильному сопернику — 1:4 от «Вулверхэмптона». Также были и победы — 2:1 с «Брентфордом» и 2:0 с «Кристал Пэлас».

В общем, тут гости легко не проиграют. Но всё равно «Тоттенхэм» явно сильнее. Он более стабилен в своих результатах. Такого соперника «шпоры» сейчас должны одолеть.

Ставлю на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».