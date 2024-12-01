«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 1 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.85.

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сойдутся в 13-м туре АПЛ. Они являются почти соседями в турнирной таблице. Но, думаю, разница в уровне тут очевидна. Хозяева поля не имеют права даже вничью играть.

Под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» провёл уже два матча. Пока проигрышей не было. Сперва была встреча с «Ипсвичем» в АПЛ, когда «красные дьяволы» бодро начали и на первых минутах забили. Но вот после этого соперник начал забирать инициативу, а «Юнайтед» её как будто спокойно отдавал. Итог — ничья 1:1 против не самого сильного соперника по турниру.

Пару дней назад случился дебют Аморима на «Олд Траффорд» — игра в Лиге Европы. Соперник хороший, подходящий — «Будё-Глимт». Интересно, что сценарий матча повторился — «МЮ» быстро открыл счёт, на этот раз воспользовавшись ошибкой вратаря «Буде» Хайкина. И снова после этого соперник выглядел лучше, быстро сравнял, а потом и второй забил. Но на этот раз «красные дьяволы» игру не отпустили, сумели забить дважды и победили 3:2.

Итого: серия без поражений у «МЮ» уже насчитывает шесть матчей. Если учесть настроения при тен Хаге, такие результаты, я думаю, сильно радуют фанатов. Остаётся продолжать в том же духе. Аморим уже строит новый «Юнайтед», меняет схему, пробует игроков на других позициях. В таблице лиги клуб пока идёт сильно ниже своих ожиданий — 13-я строчка с 16 очками.

А вот «Эвертон» стоит там, где примерно и рассчитывал, я думаю — на 15-м месте. С учётом «турбулентного» прошлого сезона с несколькими штрафами «ирискам» сейчас, я думаю, главное — в зону вылета не опускаться. И с этой задачей подопечные Дайча справляются. Пусть и большого отрыва от вылетающих у них нет.

Сейчас гости идут на неприятной серии без побед из четырёх игр. Хотя поражение за этот период у них было всего одно — 0:1 от «Саутгемптона». В остальных играх «Эвертон» делил очки с «Фулхэмом» (1:1), «Вест Хэмом» (0:0) и «Брентфордом» (0:0). В общем-то, всё это довольно крепкие команды АПЛ.

Да, легко тут «МЮ» не будет. Думаю, так можно будет сказать про почти любую игру клуба в ближайшие месяцы. Команду возглавил новый тренер, всё меняется. Но вот класс игроков остаётся. А он намного выше, чем у «Эвертона». Плюс, выступать «Юнайтед» предстоит дома.

Так что я всё-таки тут поставлю на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.85», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».