«Краснодар» — «Спартак»: делай ставку и участвуй в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ!

1 декабря «Краснодар» в рамках чемпионата России примет «Спартак». Центральный матч 17-го тура РПЛ состоится в 19:30 мск. Пока соперники будут выяснять сильнейшего, ты можешь принять участие в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ. Выполняй квесты, делай ставки, забирай фрибеты в акции «Новогодняя миссия».

Данный поединок интересен не только высокими позициями соперников в турнирной таблице, но и противостоянием ведущих бомбардиров чемпионата. Джон Кордоба в текущем сезоне провёл в РПЛ 12 матчей, в которых отметился восемью забитыми голами. Краснодарцы продлили соглашение с форвардом до 2027 года.

Однако у «Спартака» есть свой козырь. Манфред Угальде в прошлом туре оформил покер в ворота «Локомотива». Нападающий красно-белых возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата, забив 12 голов. В текущем сезоне форвард забивает каждым вторым ударом в створ.

На этой неделе оба клуба провели матчи в Кубке России. Краснодарцы лишь в серии пенальти сломили сопротивление «Тюмени». «Спартак» на выезде уступил «Ростову». Обе команды продолжат выступления во втором этапе 1/4 финала Пути регионов. В последний раз коллективы встречались в октябре. Тогда краснодарцы в гостях одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Перед 17-м туром «Краснодар» остаётся единственной командой РПЛ, которая не потерпела ни одного поражения. «Быки» набрали 38 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Спартак» отстаёт от соперника на семь очков и идёт на четвёртой позиции.

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