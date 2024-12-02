«Севилья» — «Осасуна»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч Ла Лиги «Севилья» — «Осасуна».

Ставка: обе забьют — нет за 1.90.

Две нестабильные, но крепкие команды. Располагаются в середине таблицы со сдержанными надеждами на зону еврокубков. У «Осасуны» положение пока лучше: на четыре очка больше, на пять строчек выше. Правда, два предыдущих тура особой радости не принесли — 0:4 от «Реала» и 2:2 с «Вильярреалом». Вроде бы второй результат неплох, да только там к середине второго тайма имели преимущество в два мяча. А в итоге упустили победу на 90+3-й минуте.

«Севилья» при всех своих трудностях хороша в родных стенах. Четыре победы в пяти предыдущих домашних встречах (не сложилось только с «Реалом Сосьедад»). «Осасуна» в шести гостевых матчах Ла Лиги забила всего четыре раза при одной победе. Что интересно, исключение тоже составляет «Реал Сосьедад».

Мы выбирали между «обе забьют — нет» за 1.90 и тоталом меньше 2.5 мяча за 1.75. «Севилья» испытывает очевидные проблемы в атаке, но и пропускает строго по графику. Шесть из семи предыдущих игр андалусийцев в чемпионате Испании выдались «низовыми», а «ОЗ — нет» заходило в четырёх последних случаях. Предпосылок для слома тренда не видно.