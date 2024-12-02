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«Витязь» — «Нефтехимик»: прогноз на матч

«Витязь» — «Нефтехимик»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч «Витязь» — «Нефтехимик».

Ставка: «Витязь» победит за 2.14.

«Витязь» идёт на серии из трёх поражений. Звучит это гораздо хуже, чем выглядит. Все встречи провели в гостях — раз. Дважды уступили в овертайме — два. Уровень соперников («Локомотив», «Спартак» и «Салават Юлаев») внушает — три. Даже 0:4 в Уфе смахивают скорее на несчастный случай, чем на показатель реальной силы. Хороший первый период, несколько отличных моментов, но никакой реализации. А потом удаление, три шайбы за 202 секунды — и занавес.

«Витязь» отдыхал и готовился с 28 ноября, возвращается на свой лёд и явно недополучил в предыдущих матчах. Хороший фундамент для достижения результата. К тому же оппонент более чем посильный. «Нефтехимик» — крепкая, обученная, но неровная команда, которая не выигрывала больше одного раза подряд с начала октября. А в предыдущем матче нижнекамцы в овертайме дожали «Спартак».

При таких исходных данных логично отталкиваться от хозяев. Лобовая победа «Витязя» идёт за отличный коэффициент 2.15, альтернатива — ИТБ 2.5 гола «Витязя» за 1.94.

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