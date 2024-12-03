«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч 3 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси».

Ставка: победа «Нью-Джерси» за 2.75.

«Рейнджерс» прервали пятиматчевую серию поражений, с горем пополам обыграв хилый «Монреаль» (4:3). Такого соперника нужно было громить. Вместо этого «синерубашечники» заставили болельщиков нервничать и вырвали победу в самой концовке.

Такое ощущение, будто за определённый период «синерубашечники» провели в два раза больше матчей, чем другие клубы. Они выглядят очень уставшими, постоянно уступая в движении. Панарин — чуть ли не единственный, кто выделяется, но его силы тратятся напрасно. Клуб из Нью-Йорка демонстрирует депрессивный хоккей, проигрывает и сдаёт позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона.

С «Нью-Джерси» ничего подобного не происходит. 11 из 16 последних встреч выиграны, из них 10 — в основное время. Совсем другое дело. В отличие от «синерубашечников», «Дэвилз» играют агрессивно, здорово прессингуют и радуют болельщиков большим количеством заброшенных шайб.

Ведёт за собой команду Джек Хьюз. Его хет-трик из результативных передач не помог в последнем матче избежать поражения от «Вашингтона» (5:6), но встреча получилась близкой. Главное — не унывать после спуска на вторую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона.

В таком виде «Рейнджерс» не опасны для «Нью-Джерси». «Синерубашечники» истощены физически и морально. Предлагаем проверить лобовую победу гостей. Они смотрятся на порядок предпочтительнее во всех аспектах. Шестёркин хорош, однако на вменяемую помощь от партнёров рассчитывать приходится до неприличия редко. В последнее время его постоянно оставляют на растерзание.