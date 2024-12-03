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«Торпедо» — «Металлург»: назван фаворит матча в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Металлург»: назван фаворит матча в Нижнем Новгороде
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3 декабря состоится матч регулярного чемпионата, в котором сойдутся «Торпедо» и действующий чемпион — «Металлург». Встреча пройдёт на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение нижегородцам. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.75 (около 35% вероятности). Поставить на ничью после трёх периодов можно за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Нижнем Новгороде получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55.

Если обе команды забьют в третьем периоде, сыграет коэффициент 2.35 (в районе 43% вероятности). Поставить на то, что будет назначен буллит в основное время, можно за 7.00.

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