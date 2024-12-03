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«Торпедо» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

«Торпедо» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург».

Ставка: победа «Торпедо» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.90.

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Три последние очные встречи нижегородцы выиграли. Они идут на серии из двух побед всухую над мощными соперниками — «Локомотивом» (3:0) и «Спартаком» (6:0).

От Андрея Разина никогда не знаешь чего ждать. Он топовый специалист, но сезон идёт явно не по плану. Магнитогорцев всё ещё сильно штормит. Они выиграли всего лишь 3 из 13 последних матчей по итогам 60 минут. Ещё четыре раза победили за пределами основного времени. От чемпионов ждали большего.

Высокая результативность «Металлурга» сошла на нет. Докучают проблемы с реализацией. После игры с «Авангардом» (1:2 Б) Разин возмущался. Он не понимает, как можно при такой массе моментов забивать один гол. Всего лишь в одном из семи последних матчей магнитогорцы забросили больше двух шайб. Как они собираются с такой статистикой прервать сухую серию автозаводцев?

В позитив можно занести то, что и сам «Металлург» пропускает нечасто. У него надёжные голкиперы и более-менее порядок в защите. На правильном настрое магнитогорцы могут попробовать зацепиться за очки в Нижнем Новгороде. Однако в победу нижегородцев всё же верится больше. Они выглядят свежее, заряженнее, а главное — увереннее.

Не верится, что магнитогорцев вдруг резко прорвёт и они начнут забивать как прежде. Даже явному аутсайдеру «Барысу» они не сумели забросить больше двух шайб. Ждём победы хозяев.

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