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Названы шансы ван Нистелроя выиграть первый матч с «Лестером»

3 декабря сойдутся команды из нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу — «Лестер» и «Вест Хэм». Матч пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 23:15 мск.

Эта игра станет первой для Руда ван Нистелроя в качестве главного тренера «Лестера».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 38% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 2.80 — в районе 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет около 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лестер» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.