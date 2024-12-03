«Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Вест Хэм».

Ставка: «Лестер» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 3.00.

«Лестер» очень вовремя подсуетился, назначив на должность главного тренера легенду — Руда ван Нистелроя, освободившегося после прихода в «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

«Лестер» уступил в четырёх из пяти последних встреч в АПЛ. Ещё одна завершилась вничью. За этот период «лисы» пропустили целых 13 мячей. При этом с результативностью порядок. Не забили в одном-единственном из 13 матчей чемпионата Англии.

У «Вест Хэма» ситуация немногим лучше. Летом клуб возглавил Хулен Лопетеги. Прошло уже 13 туров, а у него до сих пор мало что получается. Лишь 15 очков, почти все они были набраны во встречах с аутсайдерами и середняками. Всерьёз говорить о вылете не приходится, но даже попадание в топ-10 на данный момент кажется сомнительным.

В предыдущем туре «молотобойцы» уступили «Арсеналу» — 0:4 к 36-й минуте и итоговые 2:5. Пропускают много они не только во встречах с лидерами. У лондонцев в пассиве разгромные поражения от «Ноттингем Форест» (0:3) и крайне нестабильного «Тоттенхэма» (1:4). Варди не составит труда найти лазейки в их обороне.

«Лестер» для «Вест Хэма» — далеко не самый удобный соперник. Лондонцы выиграли всего лишь 3 из 10 последних очных встреч. Практически все матчи получились результативными.

Смена тренера наверняка воодушевит «Лестер». Руд ван Нистелрой — культовая фигура, как минимум на эмоциональный подъём в первые недели однозначно стоит рассчитывать. 1Х + ТБ 2.5 мяча идёт за 3.00. «Молотобойцам» потребуется время для того, чтобы оправиться от домашнего разгрома в дерби с «Арсеналом». «Лисам» этим нужно воспользоваться.