«Ахмат» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-лиги «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» 2:1 за 7.80.

«Ахмат» и «Динамо» сыграют в 17-м туре чемпионата России. Думаю, тут заранее все ясно. У грозненцев особых шансов нет.

«Ахмат» в ужасной форме находится. Серия поражений клуба составляет пять встреч уже. А если взять восемь игр во всех турнирах, то у него всего одна победа за этот период — тяжёлые 3:2 с «Ростовом». Собственно, для грозненцев эта виктория стала первой и пока единственной в этом розыгрыше РПЛ. С девятью очками они идут на предпоследнем месте, уже имея определённое отставание от «Факела» и «Химок» с позиций выше.

И нельзя сказать, что у подопечных Ташуева были только сложные соперники за этот период. Да, трижды они играли с «Зенитом», там всё было очевидно (0:3, 1:2 дважды). В других же противостояниях «Ахмат» уступал «Пари НН» (0:2), «Крыльям Советов» (1:2) и «Факелу» (2:3). В этих встречах коллектив хотя бы вничью мог сыграть, но и там проигрывал.

У «Динамо» совершенно другая ситуация, конечно. С 31 очком идёт на пятом месте. В последних турах клуб терял очки — 1:1 с «Ростовом», 1:1 с «Факелом». По дополнительным параметрам подопечные Лички теперь располагаются на пятом месте, уступая «Спартаку» только по дополнительным параметрам. Да и «Локомотив» с третьей позиции от них большого отрыва не имеет. Так что борьба за высокие позиции ещё идёт.

Также важно отметить, что на неделе у бело-голубых была тяжёлая игра с «Локомотивом» в рамках ответного четвертьфинала Кубка России. В первой встрече команда Лички проиграла 1:2. В ответном матче всё шло к нулевой ничьей, что устраивало железнодорожников. Но на последних минутах Тюкавин забил единственный гол, и в серии 11-метровых уже «Динамо» смогло выиграть. Впрочем, серьёзного влияния на эту игру, я думаю, это кубковое противостояние не имеет. Состав у «Динамо» тогда был смешанный.

Даже если выйдут на поле некоторые уставшие футболисты после игры с «Локомотивом», клуб всё равно будет сильнее нынешнего «Ахмата», я думаю. Грозненцы слишком слабо выступают — тут им не на что рассчитывать.

Моя ставка — победа «Динамо» со счётом 2:1. Такой вариант оценивается коэффициентом 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».