«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.88.

«Команда Сергея Ташуева продолжает свою серию неудачных встреч. Грозненцы не набирали очков уже три матча подряд. «Пари НН» уступили 0:2, хотя была неплохая возможность зацепиться за результат, но реализовать 11-метровый при счёте 0:0 не получилось, Лечи Садулаев не смог переиграть Никиту Медведева. В игре с «Зенитом» «Ахмат» и вовсе смог забить первым. Арсен Адамов отличился уже на второй минуте, но удержать преимущество не вышло, Густаво Мантуан и Матео Кассьерра забили по разу и принесли победу своей команде. Такой же счёт повторился и в последнем туре, и вновь счёт открыли именно грозненцы. Сделал это Максим Самородов после впечатляющего сольного прохода. Во втором тайме «Крылья Советов» смогли переломить ход встречи, Доминик Ороз счёт сравнял, а Игорь Дмитриев на 88-й минуте установил окончательный счёт игры: 2:1, победа самарцев.

«Динамо» не проигрывает уже пять матчей, правда, в последнее время регулярно стали встречаться и ничейные результаты. В последнем туре «Факел» смог оказать москвичам достойное сопротивление, в этой встрече отличиться смог Даниил Фомин, однако победным гол не стал. В конце добавленного времени Николай Гиоргобиани смог счёт сравнять, 1:1.

«Ахмат» в последнее время показывает неплохой футбол, но зачастую команде откровенно не везёт, рано или поздно эта серия должна прерваться. Да и «Динамо» после эмоционального камбэка в Кубке России может не найти эмоций. «Ахмат» не проиграет с коэффициентом 1.88», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».