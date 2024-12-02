«Рома» — «Аталанта»: прогноз Семёна Зигаева на игру Серии А

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Аталанта».

Ставка: победа «Аталанты» с форой (0) за 1.60.

«Происходящее в «Роме» в этом сезоне напоминает детектив, и, судя по результатам, — второсортный. Сезон римляне начинали с Даниэле Де Росси во главе, но в середине сентября его неожиданно отправили в отставку, а на смену пришёл Иван Юрич. Позже выяснилось, что причина перестановки — подковёрные игры, а самого хорвата два месяца спустя сменил опытный Клаудио Раньери. У «Ромы» 13 очков после 13 матчей и отрыв всего два балла от зоны вылета. Есть ещё лига Европы, но и там римляне по итогам пяти туров 21-е.

Джан Пьеро Гасперини работает в «Аталанте» с лета 2016 года, и его команда постоянно прогрессирует. Хотя каждый год ей приходится искать новых футболистов, ведь проявивших себя здорово разбирают богатые клубы. Это не помешало «Аталанте» взять Лигу Европы в прошлом сезоне и в этом идти в лидерах. Перед 14-м туром команда из Бергамо шла второй в Серии А с отставанием от «Наполи» всего в балл. Есть ещё и Лига чемпионов, где в пяти турах команда Гасперини набрала 11 очков, ни разу не проиграв, и сейчас располагается на пятой позиции.

Конечно, «Аталанта» фаворит, даже несмотря на домашний статус матча для «Ромы». У бергамасков серия из шести побед, а беспроигрышная аж десять. Римляне одержали всего одну победу в шести играх, 1:0 против «Торино» в равной игре. Любая серия может прерваться, всегда вопрос времени — в какой момент это произойдёт. Поэтому выберем острожный вариант: «Аталанта» с форой 0 и коэффициентом 1.60», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».