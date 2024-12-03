Оценены шансы «Барселоны» прервать серию неудач в чемпионате Испании

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Во вторник, 3 декабря, на стадионе «Мальорка Сон Моих» в городе Пальма-де-Мальорка состоится перенесённый матч 19-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В трёх предыдущих турах Ла Лиги сине-гранатовые набрали одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.64, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 5.05 — лишь 19% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 4.60 (22%).

Вместе с тем аналитики считают, что перенесённый матч 19-го тура Ла Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.