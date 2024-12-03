Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Оценены шансы «Барселоны» прервать серию неудач в чемпионате Испании

Оценены шансы «Барселоны» прервать серию неудач в чемпионате Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 3 декабря, на стадионе «Мальорка Сон Моих» в городе Пальма-де-Мальорка состоится перенесённый матч 19-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 11.54: злой Флик, довольный Хаби Алонсо
Экспресс с коэффициентом 11.54: злой Флик, довольный Хаби Алонсо

В трёх предыдущих турах Ла Лиги сине-гранатовые набрали одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.64, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 5.05 — лишь 19% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 4.60 (22%).

Вместе с тем аналитики считают, что перенесённый матч 19-го тура Ла Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Материалы по теме
«Мальорка» — «Барселона». Возвращение Ямаля всех проблем не решит
«Мальорка» — «Барселона». Возвращение Ямаля всех проблем не решит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android