«Рома» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Аталанта».

Ставка: 2:2 за 11.00.

«Рома» и «Аталанта» сойдутся друг с другом в рамках 14-го тура Серии А. Сейчас это соперники разного уровня. Вряд ли римляне сумеют победить. Но вот ничья — вполне реализуемый для них исход.

«Рома» продолжает свой провальный сезон. Уже, думаю, фанаты клуба и руководство понимают, что сейчас для них главное – просто остаться в Серии А. А ведь положение там у команды правда плохое. С 13 очками она идёт на 13-м месте, уже намного ближе к зоне вылета, чем к топ-5.

Возглавил «Рому» уже третий тренер в сезоне. На этот раз пришёл «старый знакомый» Клаудио Раньери. И ему сразу выпали тяжёлые матчи. Сперва была встреча с лидером чемпионата — 0:1 от «Наполи». Тяжёлая игра, где римляне были близки к ничьей.

Следующий матч был в рамках Лиги Европы с очень тяжёлым соперником — «Тоттенхэмом». И тут уже представитель Италии смог не проиграть — 2:2. Где-то он даже был ближе к победе — несколько голов не засчитали из-за офсайда. Теперь вот римлянам предстоит провести третью встречу подряд с сильным соперником.

«Аталанта» сейчас — команда другого уровня в сравнении с «Ромой». Уже по месту в таблице всё становится ясно — вторая строчка с 28 очками. Несмотря на любовь к прессингу и организованной игре, голов у бергамасков больше всех в чемпионате — 34. Разница забитых и пропущенных голов тоже у них лучшая в Серии А — 18.

Идет команда Гасперини на серии побед. Их она достигала почти во всех матчах в разных турнирах. В Серии А были обыграны недавно «Наполи» (3:0), «Удинезе» (2:1). А в Лиге чемпионов бергамаски смогли одолеть «Янг Бойз» (6:1) и более сложного соперника — «Штутгарт» (2:0).

В общем, тут всё ясно. Один клуб идёт на длинной беспроигрышной серии, почти только побеждает, располагается очень высоко в таблице. Другая команда же очень редко выигрывает, меняет тренеров и занимает место уже не так далеко от зоны вылета. Но результат всё равно не так очевиден, на мой взгляд. Всё же небольшой прогресс римлян был виден в последних матчах. «Аталанта» же может недооценить соперника. Это поможет «Роме» набрать одно очко», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».