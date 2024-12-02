«Севилья» — «Осасуна»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Севилья» — «Осасуна».

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.67.

«Матч между «Севильей» и «Осасуной» состоится в рамках 15-го тура Ла Лиги.

В текущем сезоне «Севилья» не демонстрирует стабильности, однако на домашней арене команда традиционно выступает более уверенно. После 14 туров «Севилья» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка.

В последних турах «Осасуна» столкнулась с трудным календарём, потерпев поражение от «Реала» на выезде и сыграв вничью с «Вильярреалом» дома. Несмотря на это, команда сохранила за собой шестое место. В их активе 22 очка.

«Осасуна» является неудобным соперником для «Севильи». Последняя победа «Севильи» над будущим соперником произошла три года назад. Поэтому поставим на то, что «Осасуна» не проиграет — X2», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».