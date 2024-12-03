«Мальорка» — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.81.

Поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), а также ничья с «Сельтой» (2:2) пошатнули почву под ногами сине-гранатовых. После 15-го тура каталонский коллектив по-прежнему лидирует, но мадридский «Реал» теперь отстаёт лишь на одно очко и имеет игру в запасе.

Причём что-то стало с обороной. За три последних тура испанской Примеры сине-гранатовые пропустили пять мячей — в 2,5 раза больше, чем за четыре тура до этого. Просела также результативность в атаке. Судя по всему, связано это с отсутствием Ламина Ямаля. Молодой талант только в прошлом матче появился на поле впервые после травмы.

Однако быстро прийти в лучшую форму как у футболиста, так и у всей команды не получится. «Мальорку» можно было считать подходящим оппонентом в прошлом сезоне, но не в этом. Сейчас «Мальорка» держится в топ-6 чемпионата Испании, набрав за 15 туров 24 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего два очка. Это достойный промежуточный результат.

Игру команда показывает бодрую. В двух последних турах забила пять мячей. Соперники, конечно, не самые сильные — «Лас-Пальмас» (3:2) и «Валенсия» (2:1). Но ведь тому же «Лас-Пальмасу» накануне «Барселона» проиграла у себя дома. Теперь же каталонцы полетят на Майорку, где в прошлом сезоне пропустили от местного клуба два мяча и потеряли очки — 2:2.

Конечно, возвращение Ламина Ямаля может взбодрить подопечных Ханси Флика. Особенно в нападении. Однако на фоне небольшого спада и в отсутствие основного голкипера уверенности в обороне не так много. При таких раскладах ставка на голы в обе стороны напрашивается сама. Скорее всего, «Барселона» сыграет с позиции силы, может даже открыть счёт. Но «Мальорка» на своём поле обязана отвечать минимум голом.